Сама виновата! В Шереметьево раскрыли детали скандала с Лободой

В воздушной гавани рассказали, что звезда отказалась от электрокара, поскольку ждала няню своего ребёнка, которая прилетела эконом-классом.

В московском аэропорту Шереметьево отреагировали на скандал, устроенный украинской певицей Светланой Лободой из-за того, что её якобы не доставили в VIP-зал. В пресс-службе воздушной гавани воссоздали подробности произошедшего 11 января.

В аэропорту заявили, что в 19:09 Лобода с ребёнком сошла по трапу, у которого их встретил агент. Работник VIP-зала предложил им сесть в электромобиль и доехать к кабинам паспортного контроля. Но звезда отказалась, поскольку ждала няню своего ребёнка, которая прилетела эконом-классом. В 19:10:24 мск электрокар уехал, а певице предложили подождать пару минут до прибытия следующей машины.

— В 19:10:42 пассажирка Светлана Лобода отказалась от ожидания электромобиля и пешком в сопровождении агента направилась к кабинам паспортного контроля, — цитирует РИА "Новости" представителя Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Лобода устроила скандал в аэропорту из-за того, что сотрудники воздушной гавани не доставили её в VIP-зал. Позже звезда рассказала о причинах своего срыва.