Найдены ещё двое. Число погибших при взрыве в Шахтах возросло до четырёх

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Найдены ещё двое. Число погибших при взрыве в Шахтах возросло до четырёх

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Фото: © РИА Новости/ Сергей Пивоваров

Один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Тем временем разбор завалов почти завершён.

Спасатели обнаружили под завалами тела ещё двух человек после взрыва газа в Шахтах, передаёт ТАСС. Число жертв возросло до четырёх .

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажном доме в городе Шахты произошёл рано утром 14 января. Были разрушены четыре квартиры на двух верхних этажах, где проживало в общей сложности 12 человек. Ранее сообщалось о гибели двух жильцов, судьба троих до настоящего момента оставалась неизвестной. Из-под завалов спасены семь человек.

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