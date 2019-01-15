"Обычная псина, стесняется". Под Киевом школьники решили "продать" сверстника

В городе Буча Киевской области школьники пытались "продать" своего сверстника на сайте объявлений. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Подростки разместили фото школьника на сайте объявлений в разделе "Домашние животные", оценили "товар" в 1 тысячу гривен и сделали оскорбительную подпись к портрету: "Обычная псина, стесняется".
В школе, где учится ребёнок, ситуацию не комментируют. В Бучанском отделе образования также отказались давать объяснения, заместитель начальника объяснила, что ситуaцию не кoмментируют рaди пoкoя школьника.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве учительница написала на лбу школьника "лох".
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