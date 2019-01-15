Россия не намерена подавать документы для участия в зимней сессии ПАСЕ

Москва настаивает, чтобы все делегации-участницы имели одинаковые права в этой организации.

Москва не будет направлять документы для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.

— Не запрашиваем полномочия, — приводит его слова РИА "Новости".

В свою очередь, председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что "нет никаких оснований" для возвращения России в ПАСЕ.

Ожидается, что завтра Совет Федерации обсудит заявление по поводу неучастия России в работе сессии.

Напомним, парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также отмечала, что Россия вернётся в ПАСЕ, только если там создадут равные возможности для всех участников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допускал выход России из Совета Европы.