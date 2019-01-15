Останется только Киевская область. Украинский журналист предрёк стране распад

Дмитрий Гордон считает, что дальнейшая судьба государства зависит от исхода предстоящих президентских выборов.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о возможном превращении страны в "Киевскую область". В эфире телеканала "112" он подчеркнул, что государства в нынешнем виде не станет, если к власти придёт человек, не способный "спасти страну от распада".

— Если выберут не тех, страны может не быть. Я хочу, чтобы все это понимали. Может, государство наше будет называться Киевская область. Не исключено, — сказал Гордон.

Напомним, избирательная кампания на Украине началась 31 декабря. Выборы главы государства запланированы на 31 марта.