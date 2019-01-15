Ближе к морям? Рыбка перехотела возвращаться на родину

О желании быть депортированным в другую страну заявил и секс-коуч Алекс Лесли (Александр Кириллов).

Условно осуждённая в Паттайе Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассматривает возможность депортации не в Россию или Белоруссию (в Таиланд Рыбка выехала по белорусскому паспорту), а в одну из стран, у которой с РФ действует безвизовый режим. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на её друга Григория Когана.

Намерения Вашукевич также подтвердил её бывший адвокат Натан Финч. Такой же вариант рассматривает и Алекс Лесли (Александр Кириллов).

Сегодня, 15 января, суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. До дня депортации они останутся под стражей.

Лесли, Рыбка, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время "секс-тренинга", который власти Таиланда сочли незаконным. В материалах суда отмечалось, что сообщество под руководством Лесли и Рыбки тайно организовывало секс-тренинги и побуждало людей, которые в них участвовали, совершать непристойные действия с другими людьми. Позднее они объяснили, почему не согласны с обвинениями.