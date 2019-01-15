Вице-премьер Акимов поддержал идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

По его мнению, это позволит снизить количество аварий и число жертв ДТП в России.

Вице-премьер Максим Акимов считает правильной идею снижения нештрафуемого превышения скорости на автомобиле с 20 до 10 километров в час. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

— Мне кажется эта идея перспективной, правильной, как и идея неприятной меры по ужесточению ответственности. Но напомню, что эти меры — я помню, что был такой же вой и крик, это касалось и ремней безопасности, и ужесточения наказания за пьяное вождение — позволили нам количество погибших снизить почти вдвое, — сказал вице-премьер.

Акимов отметил, что с ходу вносить законопроекты никто не собирается, но, по его мнению, эту идею стоит "пообсуждать".

Ранее сообщалось, что в правила дорожного движения могут быть возвращены штрафы за небольшое превышение скорости. Эксперты выступили против введения подобных штрафов, назвав идею "подлостью". Как ожидается, предложения об ужесточении скоростного режима в России будут озвучены к 1 марта.