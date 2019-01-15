Патрушев назвал британские власти знаменосцами антироссийской кампании

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Патрушев назвал британские власти знаменосцами антироссийской кампании

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Секретарь Совбеза считает, что таким образом в стране пытаются поднять свой авторитет и "сплотить расколотое общество".

Власти Великобритании решили стать "знаменосцами" антироссийской кампании в мире, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой".

— Оказавшись в (...) уязвимом положении, британские власти приняли решение взять на себя роль знаменосца антироссийской кампании, — сказал Патрушев.

По его словам, таким образом действующее британское правительство пытается поднять свой авторитет и "сплотить расколотое общество". Патрушев считает, что в Европе уже устали от "однобокой и заносчивой политики Лондона" и попыток диктовать свои правила игры, подтверждением чему стал Brexit.

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