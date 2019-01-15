Патрушев назвал британские власти знаменосцами антироссийской кампании

Власти Великобритании решили стать "знаменосцами" антироссийской кампании в мире, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой".
— Оказавшись в (...) уязвимом положении, британские власти приняли решение взять на себя роль знаменосца антироссийской кампании, — сказал Патрушев.
По его словам, таким образом действующее британское правительство пытается поднять свой авторитет и "сплотить расколотое общество". Патрушев считает, что в Европе уже устали от "однобокой и заносчивой политики Лондона" и попыток диктовать свои правила игры, подтверждением чему стал Brexit.
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