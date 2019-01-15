Президент Зимбабве надеется, что Россия протянет республике руку помощи

По словам Мнангагвы, сейчас его страна переживает "непростое время, поскольку находится под гнётом санкций".

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил надежду, что Россия, как старший партнёр, протянет руку помощи для развития африканской республики. Об этом он заявил во время переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам политика, Зимбабве надеется на сотрудничество с "великой страной, которая и раньше ей помогала". Мнангагва подчеркнул, что стране удалось добиться независимости и сейчас перед ней стоят экономические задачи. Как отметил глава государства, Зимбабве сейчас переживает "непростое время, поскольку находится под гнётом санкций, введённых западными странами".

— Мы являемся развивающейся страной, страной третьего мира. И вы, как старший партнёр, можете протянуть нам руку помощи в нашем развитии, — сказал президент Зимбабве.

Мнангагва отметил, что уже 20 лет его страна старается сделать всё необходимое, чтобы добиться развития, и всё это время Россия оставалась её надёжным партнёром.