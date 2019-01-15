Не обучать халяве. Причину низкой финансовой культуры россиян нашли в сказках

Первый зампред Банка России призвал отказаться от воспитания детей на идеологии тунеядства.

В Центробанке обвинили русские сказки в создании помех для повышения уровня финансовой культуры россиян. Такое мнение выразил агентству "Москва" первый заместитель председателя ЦБ России Сергей Швецов.

— Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него всё хорошо, — посетовал Швецов.

Он считает, что нужно обратить на эту проблему внимание, менять мировоззрение детей, формировать культуру финансовой грамотности.

— Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно, — добавил Швецов.

Ранее в рамках мониторинга финансовой грамотности было выявлено, что половина россиян не читает договоры перед подписанием.