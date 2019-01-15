Порошенко озвучил свою главную цель на ближайшие пять лет

Украинский лидер Пётр Порошенко поставил перед собой цель сделать страну энергонезависимой за ближайшую пятилетку. Своими планами политик, срок президентских полномочий которого истекает в 2019 году, поделился во время поездки в Волынскую область.

— Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом, — сказал Порошенко в ходе встречи с бизнесменами и общественниками.

Лидер Незалежной заявил о необходимости "прекратить, чтобы кто-то крал этот газ, а потом списывал это на государственный долг".