Очереди со вкусом пива. Почта России раскрыла масштабы торговли спиртным

В компании рассказали о важности продажи сертифицированного алкоголя: по данным Роспотребнадзора, жертвами некачественной выпивки становятся более 1 тысячи человек.

Почта России начала продажу слабоалкогольной продукции в 3,2 тысячи отделений по всей стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Почта России".

— Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции, — рассказали в компании.

В пресс-службе напомнили, что, по данным Роспотребнадзора, жертвами некачественного алкоголя становятся 1,2 тысячи человек. Как отмечается, продажи начались в конце 2018 года.

Как пишет РБК, в 2014 году в тестовом режиме алкоголь начали продавать в отделениях Почты России в Калининграде. Ранее сообщалось, что десятки отделений Почты России в Мурманской области начали продавать пиво.