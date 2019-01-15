"Забудем про ипотеку". Нашёлся счастливчик, выигравший 500 млн в "Русское лото"

Оказалось, что билет был куплен случайно ещё летом, после чего о нём благополучно забыли.

Одним из обладателей выигрыша в полмиллиарда рублей в новогоднем выпуске лотереи "Русское лото" стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. Как сообщает пресс-служба компании "Столото", мужчина приехал за джекпотом вместе с супругой Оксаной, которая работает водителем трамвая.

— Выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это — быть мультимиллионерами. В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом, — признался новый российский миллионер.

Оказалось, что счастливый билет был куплен случайно ещё летом. После приобретения Оксана положила его дома и благополучно о нём забыла. Поэтому обладатели полумиллиарда не объявлялись две недели.

Напомним, в ночь на 1 января в лотерее "Русское лото" был разыгран миллиард рублей. Половина суммы досталась жителю Санкт-Петербурга, вторая — Свердловской области. При этом богач из Северной столицы до сих пор не пришёл за выигрышем.