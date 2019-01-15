Спецпредставитель президента призвал принять меры для развития стартапов

По его мнению, это поможет остановить утечку таких проектов в другие государства.

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития — директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков озвучил меры, которые могут способствовать развитию стартапов в стране.

По его мнению, развивать стартапы можно с помощью "цифрового следа", "прокачки" вузов и управления спросом со стороны корпораций.

— Первая задача — необходимо знать, что это за стартап и что это за люди, то есть научиться собирать "цифровой след". И первая задача, которая стоит перед платформой, — сбор этого цифрового следа, — заявил Дмитрий Песков на заседании наблюдательного совета АСИ.

Он рассказал, что государство не знает о количестве стартапов в стране, о том, кто в них работает и кто является инвестором, куда размещается производство и какие критические технологии используются в каждом конкретном случае. Достигая определённого уровня, стартапы уходят за рубеж.

Песков также отметил необходимость создания условий, при которых стартапы могли бы развиваться в России и предлагать свои товары на глобальных рынках.

Песков предложил "прокачать" команду ведущих региональных вузов в "Сколтехе". В программе "интенсива" будет задействована работа с примерно 1,5 тыс. управленцев в течение двух недель по 18–20 часов в сутки.

Третья задача — создание интереса к стартапам со стороны крупных корпораций.