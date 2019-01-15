Овсяное масло за 50 тысяч. В Москве мошенники дважды обманули пенсионерку

Женщина заплатила 15 тысяч рублей за три бутылки, а потом перевела мошенникам ещё 35 тысяч.

В Москве 79-летнюю пенсионерку дважды обманули под предлогом покупки овсяного масла. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Как отмечается, женщина стала жертвой ложной рекламы, купив три бутылки якобы чудодейственного овсяного масла в 2018 году. Однако уже в январе этого года ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками прокуратуры, и сказали, что ей положена компенсация в размере 350 тысяч рублей. Но для получения таких денег ей нужно перевести 10% указанной суммы, то есть 35 тысяч, на оформление документов адвокатами.

Москвичка сняла со сберкнижки пенсионные накопления и перевела их обидчикам. После этого она позвонила мошенникам, спросила о поступлении обещанных денег, но в ответ получила требование новых выплат. Ей пообещали 900 тысяч рублей, если она переведёт 90 тысяч.

В этот момент пенсионерка поняла, что происходит что-то неладное и написала заявление в полицию. Уголовное дело теперь расследуют в Хорошевской межрайонной прокуратуре.

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