"Движения вперёд нет". Рябков рассказал о переговорах с США по ДРСМД

На встрече в Женеве с обеих сторон присутствовали представители почти всех заинтересованных ведомств.

Консультации делегаций России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), состоявшиеся сегодня в Женеве, не дали продвинуться вперёд. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Мы провели обзор ситуации, рассмотрели конкретные аспекты, вызывающие озабоченность с той и с другой стороны, обсудили ближайшую перспективу того, что может происходить с договором и вокруг него. В целом вынуждены констатировать, что продвижения вперёд нет, — приводит его слова РИА "Новости".

Рябков добавил, что участие во встрече с обеих сторон принимали представители почти всех структур, занимающихся проблемой ДРСМД. О других вопросах речь на переговорах не шла.

Ранее Сергей Рябков призывал США отказаться от ультиматумов во время встречи.

Напомним, власти США ранее заявили о решении выйти из договора. Отсчёт заявленного срока в 60 дней может начаться в феврале этого года. Россия отвергает все обвинения со стороны Штатов по поводу того, что она якобы не исполняет договор.