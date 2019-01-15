"Сейчас арестую!" В Краснодаре судья сбил студентку и угрожал очевидцам — видео

По словам свидетеля аварии, водитель Kia Optima был пьян — в конце ролика мужчина констатирует: "Он синий".

В Краснодаре военный судья Арсен К. сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем пытался замять ДТП и запугать очевидцев. Свидетели засняли служителя Фемиды и выложили видео в соцсети.

— Давай фамилию свою быстро. Боишься? Я тебя сейчас арестую за нападение! — говорит на кадрах мужчина в деловом костюме и кому-то звонит.

По словам свидетелей, ДТП произошло на перекрёстке улиц Тургенева и Стахановской. При этом отмечается, что эти события развернулись ещё 21 декабря 2018 года, однако огласку получили лишь сейчас. Автор видео утверждает, что водитель Kia Optima был пьян — в конце ролика мужчина констатирует: "Он синий".

Отметим, что это не первый скандал с участием краснодарских судей. Ранее был наказан местный блюститель закона, который предложил стерилизовать мать восьми детей после того, как на неё подали жалобу органы опеки.