Погрелись и хватит! Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

На протяжении всей недели ежедневно будет наблюдаться снег, уже в четверг он усилится, а из-за ветра, который будет дуть со скоростью 12–17 м/с, ожидается метель.

Температура воздуха в Москве понизится до минус пяти градусов днём и минус восьми градусов ночью уже завтра, 16 января. Об этом Лайфу рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Сегодня на самом деле ещё одно произошло событие: сегодня потеплело до положительных значений. Вчера температурный фон был близок к нулевым отметкам, но всё-таки температура была -1,2 градуса, а сегодня уже около 13 часов +0,3 градуса. Это потепление прогнозировалось, но я думаю, что тёплая погода зимой — это не самое радостное событие, не самая радостная информация, — сказал синоптик.

Между тем, по его словам, температура воздуха в некоторых местах Московской области может понизиться до -13 градусов. Холодно в столичном регионе будет и в четверг, но затем снова потеплеет — от -3 до +1 градуса.

— Затем Крещение, но крещенских морозов не будет: температура будет комфортная для начинающих купальщиков — минус 5 градусов, — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что на протяжении недели ежедневно будет наблюдаться снег, уже в четверг он усилится, а из-за ветра, который будет дуть со скоростью 12–17 м/с, ожидается метель.