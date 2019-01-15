В Москве главу поселения задержали за взятку в 2,5 миллиона рублей

За эти деньги местный глава обещал бизнесмену помощь в работе с муниципальными контрактами.

Глава поселения Кокошкино в Новой Москве Константин Вагин задержан за получение взятки в размере более 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

Как отмечается, взятку от предпринимателя Сергея Хвалина Вагин получил ещё в декабре 2017 года. В то время он был заместителем главы администрации поселения Краснопахорское в городе Москве. По версии следствия, Хвалин действовал в интересах частных компаний. За денежное вознаграждение Вагин обещал общее покровительство компаниям при исполнении муниципальных контрактов.

Уголовное дело возбуждено в отношении обоих мужчин. И Вагин, и Хвалин были задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для чиновника и предпринимателя.