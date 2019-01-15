Замглавы Минфина назвал странными высокие комиссии за внутрибанковские переводы

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев назвал странными высокие комиссии за внутрибанковские переводы. Такое мнение замминистра высказал в беседе с журналистами.

— Конечно, это достаточно странная штука, когда высокие комиссии за внутрибанковские переводы, — сказал он.

Моисеев добавил, что этот вопрос следует изучить ещё детальнее.

Ранее сообщалось, что Центробанк России, Минфин и ФАС выступили с предложением установить равную стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона и обязать все банки начать работу в будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод составит три рубля.