Патрушев заявил о создании США более 200 военных биолабораторий по всему миру

В Совбезе РФ не исключают возможности разработки биологического оружия нового поколения рядом стран.

Соединённые Штаты создали более 200 биологических военных лабораторий по всему миру. Об этом в интервью "Российской газете" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Они появились в том числе на территории Украины, Грузии и Афганистана.

— Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой, — заявил Патрушев, отметив, что наибольшую тревогу вызывают факты проведения экспериментов над людьми в этих лабораториях.

Патрушев также отметил, что в Совбезе не исключают возможности разработки биологического оружия нового поколения рядом стран.

Ранее Лайф рассказывал, зачем США окружают Россию сетью биолабораторий.