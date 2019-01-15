Оружие раздора. Патрушев описал ракету, которую требуют уничтожить США

Ранее Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по ДРСМД, в случае неисполнения которого в течение 60 дней соглашение будет разорвано.

Претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) строятся на ложном утверждении о том, что дальность полёта российской ракеты 9М729 превышает допустимые 500 километров. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полёта более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, — пояснил Патрушев в интервью "Российской газете".

При этом, по словам главы Совбеза, дальность ракеты 9М729 на испытаниях не превысила 476 километров, о чём Вашингтон был проинформирован и мог убедиться.

Напомним, американские власти ранее заявили о решении выйти из ДРСМД. Отсчёт заявленного срока в 60 дней может начаться в феврале 2019 года. Москва отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу того, что она якобы не исполняет условия соглашения. Требования США уничтожить ракету 9М729 РФ считает необоснованными.