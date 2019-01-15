"Жить по местным меркам". Обвиняемый в шпионаже американец изучает тюремный быт

Сокамерник гражданина США Пола Уилана, который обвиняется в России в шпионаже, обучает американца правилам жизни в СИЗО. Об этом заявила зампред ОНК Москвы Ева Меркачёва.

Меркачёва добавила, что представителям ОНК не удалось встретиться с гражданином США, при этом провести встречу удалось с его сокамерником, который рассказал, что знает английский и общается с американцем.

— Он помогает ему узнать правила СИЗО, жить по местным меркам, учит прочему тюремному быту, — приводит слова представительницы ОНК РИА "Новости".

В конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. В ведомстве заявили, что в отношении американца заведено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.