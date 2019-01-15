В Москве вдвое увеличили выплаты ветеранам-афганцам

Материальную помощь получат 17 683 человека. Из городского бюджета на это выделено 167 миллионов рублей.

В Москве вдвое увеличили размер единовременной выплаты ветеранам-афганцам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии и Правительства Москвы.

Как отмечается, материальную помощь в этом году получат 17 683 человека. Из городского бюджета столицы на это было выделено 167 миллионов рублей.

В этом году - 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Приняли решение в два раза увеличить размер единовременной матпомощи инвалидам боевых действий, ветеранам-афганцам и зарегистрированным в Москве по месту жительства семьям погибших военнослужащих. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 января 2019 г.

— В этом году 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Приняли решение в два раза увеличить размер единовременной матпомощи инвалидам боевых действий, ветеранам-афганцам и зарегистрированным в Москве по месту жительства семьям погибших военнослужащих, — написал Собянин в своём твиттере.

Помимо этого, от 4 до 10 тысяч рублей начислят зарегистрированным в Москве члены семей погибших в Афганистане, а также инвалиды боевых действий.

Годовщина вывода войск СССР из Афганистана отмечается 15 февраля.