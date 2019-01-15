"Сейчас не время". Голодец выступила против введения налога на выезд из России

Вице-премьер РФ Ольга Голодец выступила против идеи ввести в России налог на выезд из страны для иностранцев и граждан страны. По её словам, на повестке кабмина данный вопрос не стоит.

— Сейчас не время для введения новых сборов. Этот вопрос не обсуждается, — цитирует зампредседателя Правительства России ФАН.

Напомним, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ предложила взимать налог с россиян и иностранцев, которые покидают территорию страны. Идею уже раскритиковали в Российском союзе туриндустрии, где посчитали, что новая пошлина "оттолкнёт гостей".