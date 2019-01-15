Минкультуры оштрафует создателей фильма о зарождении футбола в России

Сейчас лента находится в активной фазе постпродакшена, планируется, что она будет готова к началу марта.

Министерство культуры РФ оштрафует создателей фильма "Дикая лига" за срыв сроков производства. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский. Он встретился с представителем продюсерского центра "Новое время" Дмитрием Шмулевичем, сообщает пресс-служба ведомства.

— У проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должны были сдать в декабре 2018 года, — заявил Мединский.

Шмулевич объяснил затягивание сдачи картины участием в ней иностранных звёзд. В частности, британского актёра Эдриана Пола. По словам Шмулевича, теперь картину планируется пустить на экраны в ноябре этого года. Сейчас идут переговоры с кинокомпаниями "Двадцатый век Фокс" и "Юниверсал".

В фильме рассказывается о зарождении футбола в России в начале ХХ века. Режиссёрами картины выступили Андрей Богатырёв и Арт Камачо, в главных ролях снялись Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров и Олеся Судзиловская. В фильме принимают участие футболист Артём Дзюба и другие члены сборной России.