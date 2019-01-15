Москва предложила Вашингтону новую встречу по ДРСМД

Россия предложила Соединённым Штатам провести ещё одну встречу для обсуждения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
— Договорённости о новом контакте нет. Хотя свою готовность к его проведению и конкретные где и когда мы американской стороне сделали, — сказал Рябков.
Он выразил сожаление, что представители Вашингтона "не подтвердили свою готовность к этому".
Напомним, сегодня российская и американская делегации в Женеве провели переговоры по поводу ДРСМД. Рябков рассказал, что движения вперёд в проблемных вопросах не получилось.
Напомним, американские власти ранее заявили о решении выйти из ДРСМД. Отсчёт заявленного срока в течение 60 дней может начаться в феврале 2019 года. Москва отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу того, что она якобы не исполняет условия соглашения. Требования США уничтожить ракету 9М729 РФ считает необоснованными.
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