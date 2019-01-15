В США опоздавшие на рейс пассажиры подали иск к "Аэрофлоту" на $3,6 миллиона

Американцы заявили, что из-за российского авиаперевозчика им пришлось провести сутки в аэропорту и приобрести новые билеты на самолёт.

Несколько пассажиров из США подали иск в американский суд к авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает РАПСИ. С российского авиаперевозчика истцы намерены взыскать по меньшей мере 3,6 миллиона долларов. Эта сумма, по их мнению, может стать компенсацией всем гражданам США, которым авиакомпания якобы причинила ущерб с 2004 года.

В иске сказано, что пассажиры прибыли к месту посадки в самолёт примерно за 20 минут до его отправления из-за плохой организации процесса регистрации на рейс из Москвы. Отмечается, что рейс выполнялся совместно с авиакомпанией Finnair, которая также заявлена в качестве ответчика вместе с "Аэрофлотом". На рейс пассажиры допущены не были из-за правил авиакомпании.

Истцы утверждают, что обращались за помощью к представителям "Аэрофлота", однако она оказана не была. Людям пришлось сутки провести в аэропорту и приобрести новые билеты на сумму приблизительно в 2,5 тысячи долларов.

Пассажиры планируют, что к их исковому заявлению присоединятся и другие граждане США. Они просят суд наложить на авиакомпанию жёсткие штрафные санкции.

В "Аэрофлоте" пока никак не прокомментировали информацию об иске к авиакомпании.