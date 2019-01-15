В Нью-Йорке грузовик с нечистотами врезался в самолёт и сорвал рейс

Машина протаранила нижнюю часть фюзеляжа воздушного судна, пассажирам пришлось покинуть лайнер.

В Нью-Йорке задержали рейс в Денвер авиакомпании JetBlue, после того как в воздушное судно врезался грузовик с нечистотами. Об этом сообщает Fox News.

JetBlue toilet waste truck slams into parked plane at Kennedy Airport https://t.co/4e5WicWCtw pic.twitter.com/vhRzWWKmNB — New York Daily News (@NYDailyNews) 14 января 2019 г.

Как отмечается, грузовик протаранил нижнюю часть фюзеляжа самолёта Airbus A321. Пассажирам воздушного судна пришлось покинуть лайнер, пока из-под него извлекали машину.

Причина столкновения пока не установлена. Ни пассажиры, ни водитель грузовика не пострадали.