При нападении на гостиницу в столице Кении погибло пять человек

Как минимум пять человек погибли в результате нападения на гостиничный комплекс в Найроби. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на своего фотографа.

— Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждём подкрепления, — сообщил представитель полиции Кении.

Как сообщалось ранее, группа неизвестных людей напала на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби. К отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего послышались взрывы и стрельба.