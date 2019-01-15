Больница в Пензенской области закупит койки после скандала с кроватями из досок

Главный врач медучреждения объяснил ситуацию наплывом пациентов в ночные часы и праздники.

Кузнецкая межрайонная больница в Пензенской области закупит резервные койки после публикации в соцсетях снимков "кроватей" из досок и стульев. Об этом РИА "Новости" сообщил главный врач больницы Алексей Потапов.

— Кроватей в достатке, но когда больных в нерабочие часы — в ночные и праздничные — переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные, "приставные" койки, — объяснил ситуацию главврач медицинского учреждения.

Потапов пообещал, что администрация больницы приобретёт несколько резервных коек для случаев наплыва посетителей. Он заверил, что число кроватей в больнице соответствует утверждённому на федеральном уровне нормативу.

Главный врач больницы уточнил, что импровизированные кровати были сделаны не из досок, а из деревянных щитов — их кладут на обычные больничные кровати пациентов с болями в спинах. Потапов подтвердил, что фотографии были сделаны в одном из отделений возглавляемого им медицинского учреждения.

В региональном Минздраве произошедшую ситуацию назвали недопустимой. По факту госпитализации пациентов на "импровизированные" койки будет проведена проверка.