С пачек сигарет могут убрать акцизные марки

ФНС оценивает возможность использовать другую систему маркировки табачной продукции.

Сигареты и папиросы могут остаться без акцизных и специальных марок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Минпромторга, направленный в правительство.

— Оценка применимости механизмов маркировки средствами идентификации и мониторинга оборота табачной продукции в фискальных целях и в целях контроля за оборотом подакцизных товаров в настоящее время проводится заинтересованными ведомствами, — рассказали в Минпромторге.

Федеральная налоговая служба оценивает возможность использовать для фискальных целей вместо акцизных марок систему, которая применяется для маркировки табачной продукции.

Напомним, летом 2018 года в России выросли акцизы на сигареты и папиросы.