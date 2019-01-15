Семь метров снега. Россиян предупредили о предельной опасности в Австрии

Посольство РФ в Австрии призвало россиян, которые находятся в этой стране или собираются туда на отдых, быть предельно осторожными в горной местности и на дорогах. Об этом сообщается в официальном аккаунте российской дипмиссии в "Твиттере".
Граждан России просят поддерживать постоянную связь с родными и не рисковать. Отмечается, что из-за рекордного уровня снегопадов высота снежного покрова в некоторых землях составляет до семи метров.
#Снегопад #Лавина #СнежныйШторм #Метель pic.twitter.com/aIJrJyEJPB— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) 15 января 2019 г.
В некоторых местах за день высота снежного покрова увеличивается на метр. В стране объявлен пятый, предельный уровень лавиноопасности.
Proper winter weather in northern Austria this month, the town of Filzmoos on Jan 9th. #winter #austria pic.twitter.com/gNx4dMkOh2— Marko Korosec (@MarkoKorosecNet) 14 января 2019 г.
Ранее сообщалось о гибели трёх граждан Германии при сходе лавины в Австрии.
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