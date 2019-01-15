На Украине зарегистрированы ещё трое кандидатов в президенты

Ныне действующий глава государства Пётр Порошенко заявку на участие в выборах пока не подавал.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала ещё троих желающих побороться за должность президента страны. Это экс-министр обороны и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и зампред Комитета Верховной рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

— Изучив документы, комиссия установила их соответствие закону Украины "О выборах президента" и зарегистрировала трёх кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года, — говорится в сообщении комиссии.

Ранее Лайф сообщал, что Юлия Тимошенко предрекла Петру Порошенко проигрыш ей во втором туре на предстоящих выборах президента Украины.

Напомним, избирательная кампания на Украине началась 31 декабря. Выборы главы государства запланированы на 31 марта.