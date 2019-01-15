На Украине зарегистрированы ещё трое кандидатов в президенты

Читайте также

На Украине зарегистрированы ещё трое кандидатов в президенты

425

Фото: ©РИА Новости/Виктор Толочко

Ныне действующий глава государства Пётр Порошенко заявку на участие в выборах пока не подавал.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала ещё троих желающих побороться за должность президента страны. Это экс-министр обороны и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и зампред Комитета Верховной рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

— Изучив документы, комиссия установила их соответствие закону Украины "О выборах президента" и зарегистрировала трёх кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года, — говорится в сообщении комиссии.

Ранее Лайф сообщал, что Юлия Тимошенко предрекла Петру Порошенко проигрыш ей во втором туре на предстоящих выборах президента Украины.

Напомним, избирательная кампания на Украине началась 31 декабря. Выборы главы государства запланированы на 31 марта.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×