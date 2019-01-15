"Греется на солнышке". Тарасова обвинили в невыплате 7 млн рублей алиментов

Адвокат экс-супруги опубликовал фотографии спортсмена с курорта и отметил, что на нём висит долг.

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задолжал своей бывшей жене Оксане 7 млн рублей по алиментам. Об этом адвокат Оксаны Сергей Жорин написал в "Твиттере", приложив фото документа пристава с суммой долга.

«У кого какие желания на Новый год?», спрашивает Дмитрий Тарасов у подписчиков, греясь на солнышке и рассказывая как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал сколько футболист недопомог своему ребёнку. Но Дима платить не хочет pic.twitter.com/VpgAkZwtLq — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 15 января 2019 г.

— Дмитрий Тарасов спрашивает у подписчиков об их пожеланиях на Новый год, греясь на солнышке и рассказывая, как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал, сколько футболист не выплатил своему ребёнку, — написал Жорин.

В тексте документа пристава говорится, что с 1 декабря 2018 года спортсмен был должен бывшей экс-супруге более 7 млн 487 тысяч рублей. Тарасов выплатил лишь часть суммы и всё ещё должен 6 млн 902 тысячи.

Как ранее писал Лайф, Тарасов заявил о намерении уменьшить алименты на ребёнка до 50 тысяч рублей в месяц.