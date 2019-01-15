На Урале сотрудница Почты России отчитала посетительницу за детскую коляску

При этом отделение оборудовано пандусом для колясок, а внутри в этот момент был всего один человек.

Сотрудник почтовой службы в городе Каменске-Уральском отчитала посетительницу за то, что она пришла в отделение вместе с коляской, в которой был ребёнок, сообщает Ura.ru.

По словам женщины, она вместе с коляской поднялась по пандусу, затем вошла в отделение, однако сотруднице это не понравилось, и она сказала, что вход с колясками запрещён. Когда у неё уточнили, где зафиксировано такое правило, она ответила: "А где написано, что разрешено?"

После произошедшего мама с коляской записала короткий видеоролик о случившемся и выложила у себя в соцсетях. Как сообщают журналисты, в Почте России на ситуацию уже отреагировали, сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, руководство почтамта принесло извинения.