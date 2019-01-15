Один дом, и тот под арестом. Адвокат заверил, что у Шестуна нет 10 млрд рублей

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна нет имущества на 10 млрд рублей, заявил его адвокат Андрей Гривцов в беседе с РИА "Новости".
— У него был и остаётся один-единственный дом, который арестован, в нём проживают его четверо детей, — сообщил Гривцов.
Как ранее писал Лайф, Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.
Напомним, Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий, в связи с чем он был арестован. Свою вину подозреваемый не признаёт.
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