Один дом, и тот под арестом. Адвокат заверил, что у Шестуна нет 10 млрд рублей

Ранее стало известно, что Генпрокуратура нашла у подозреваемого в превышении должностных полномочий чиновника 565 участков и 22 автомобиля.

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна нет имущества на 10 млрд рублей, заявил его адвокат Андрей Гривцов в беседе с РИА "Новости".

— У него был и остаётся один-единственный дом, который арестован, в нём проживают его четверо детей, — сообщил Гривцов.

Как ранее писал Лайф, Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.

Напомним, Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий, в связи с чем он был арестован. Свою вину подозреваемый не признаёт.