"Вызывает улыбку". В Совфеде отреагировали на слова Порошенко об украинском газе

Высказывание Петра Порошенко о том, что за пять лет он сделает Украину энергонезависимой, вызывает улыбку, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Понятно, что это предвыборная риторика, банальная, причём и настолько примитивная, что вызывает, откровенно говоря, улыбку. Во-первых, насколько мне известно, никаких залежей нефти и газа или других энергетических ресурсов на Украине не найдено. Во-вторых, у него (Порошенко) через два месяца с небольшим истекает срок президентских полномочий, — рассказал Джабаров Лайфу.

При этом он добавил, что, согласно соцопросам, у действующего президента Украины очень мало шансов быть переизбранным на второй срок, во всяком случае без фальсификаций или иного грубого вмешательства в процесс выборов, поэтому он и вынужден делать подобные "обычные обещания" политика, который "мечтает" избраться на следующий срок.

По словам Джабарова, не стоит придавать особого значения подобным высказываниям Порошенко и относиться к ним совершенно спокойно, чтобы "не поднимать ему рейтинг".

Ранее Лайф сообщал, что Пётр Порошенко заявил о своём намерении в ближайшие пять лет сделать Украину энергонезависимой страной за счёт собственных природных запасов.