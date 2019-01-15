СМИ узнали о 200-процентных премиях "ближнему кругу" главы Хакасии

В ноябре кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов губернатора, при этом он был единственным его участником.

Перед Новым годом глава Хакасии Валентин Коновалов — представитель КПРФ, избранный губернатором 11 ноября — выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленным чиновникам своей администрации, сообщает "Агентство информационных сообщений" со ссылкой на соответствующие документы.

Уточняется, что среди премируемых — 15 чиновников, в том числе замы Коновалова и министры. Большинство из них проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев.

Как отмечается в документах, премия назначена в размере 200–300% "ежемесячного денежного содержания". По данным СМИ, это примерно от 250 тысяч до 400 тысяч рублей каждому, в зависимости от занимаемой должности.

Агентство уточняет, что одна из чиновниц награждена "за успешное выполнение отдельных заданий по поручению главы республики", но что это за задания, не уточняется.

При этом источник СМИ в администрации заявил, что рядовым сотрудникам хакасского постпредства в Москве зарплаты урезали.