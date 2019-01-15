СМИ: Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы приняла заявление, согласно которому действующий президент Николас Мадуро признан узурпатором власти, сообщает портал Nacional.

#15Ene Se aprueba un Acuerdo histórico en donde este Parlamento asume sus competencias con base en los artículos 233, 333 y 350.

Dios bendiga al pueblo de Venezuela. #SesionAN pic.twitter.com/47n5R3R8qY — Juan Guaidó (@jguaido) 15 января 2019 г.

— Было одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит Бог народ Венесуэлы, — написал в "Твиттере" глава ассамблеи Хуан Гуаидо.

По информации журналистов, такое решение парламента означает, что все принятые Мадуро, а также органами исполнительной власти решения признаются недействительными.

Ранее сообщалось, что США, Испания, Аргентина, Эквадор, а также ещё ряд стран и международных организаций отказались признать законность выборов президента Мадуро в Венесуэле.