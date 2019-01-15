Британские депутаты проголосовали против соглашения по Brexit

Теперь у правительства есть возможность в течение трёх дней представить другой вариант документа.

Палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного правительством Терезы Мэй и согласованного с Брюсселем. Отмечается, что отвергло документ большинство парламентариев: 432 против 202, проголосовавших за.

Отмечается, что это рекордное поражение правительства за последние 95 лет.

Напомним, что изначально голосование по поводу сделки с EC о Брексите должно было состояться 11 декабря, но было отменено, чтобы избежать крупного поражения. Позднее ситуацию прокомментировала Мэй. По её словам, такое решение было принято из-за обеспокоенности решением пограничного вопроса в Северной Ирландии.

Соединённое Королевство должно покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года. В октябре Правительство Великобритании и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, который определяет условия выхода.