Хоккеисты СКА пожертвовали 2 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Петербургский хоккейный клуб СКА пожертвовал 2 миллиона рублей пострадавшим в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте команды.
— Жители России уже собрали более 50 миллионов рублей пожертвований. Руководство, тренеры и хоккеисты СКА также не остались в стороне. Армейцы перевели магнитогорцам 2 миллиона рублей, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что воспитанник магнитогорского "Металлурга", а сейчас нападающий команды НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин также перечислил 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске.
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