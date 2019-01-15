Хоккеисты СКА пожертвовали 2 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

В ночь на 31 декабря 2018 года произошёл взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек.

Петербургский хоккейный клуб СКА пожертвовал 2 миллиона рублей пострадавшим в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте команды.

— Жители России уже собрали более 50 миллионов рублей пожертвований. Руководство, тренеры и хоккеисты СКА также не остались в стороне. Армейцы перевели магнитогорцам 2 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воспитанник магнитогорского "Металлурга", а сейчас нападающий команды НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин также перечислил 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске.