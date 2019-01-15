Очередная попытка связаться с телескопом "Спектр-Р" закончилась неудачей

Сейчас специалисты проводят анализ, чтобы определить, что делать с аппаратом дальше.

Очередной сеанс связи с переставшим реагировать на земные команды космическим телескопом "Спектр-Р" завершился неудачно.

— Ответного сигнала с борта по командной радиолинии получено не было, — цитирует РИА "Новости" советника гендиректора "Роскосмоса" по науке Александра Блошенко.

Как ранее писал Лайф, "Спектр-Р" перестал принимать команды 12 января 2019 года. Специалисты отмечали, что такая проблема возникла впервые за годы работы телескопа. Ранее сообщалось, что сбой мог произойти из-за космической радиации, которая копилась в электронике аппарата почти восемь лет.

Стоит отметить, что "Спектр-Р" работает уже вдвое дольше, чем изначально планировалось. Учёные ожидали, что он прослужит лишь до 2016 года.