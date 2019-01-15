Арест 20 украинским морякам продлён на три месяца

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест 20 украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости"

— Мера пресечения в виде содержания под стражей 20 обвиняемым была продлена до 24 апреля 2019 года, рассмотрение ходатайств следствия в отношении обвиняемых Беспальченко, Варимеза, Костышина и Лисового перенесено на завтра, — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и экипаж были задержаны, а затем и арестованы. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию.