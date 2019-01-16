По ОМС. Джеффа Монсона прооперировали в челябинской больнице

Известный спортсмен, боец ММА, а с недавних пор и депутат городского округа Красногорск Джефф Монсон перенёс операцию по замене тазобедренного сустава в одной из клиник города Миасс Челябинской области. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

— Всем привет, друзья! У меня всё отлично! Я перенёс сложную операцию и сейчас восстанавливаюсь! Спасибо лучшим врачам, — написал он в сообщении под фотографией на больничной койке.

На сайте клиники отмечается: несмотря на то что пациент был "непростым" — и речь не столько про звёздный статус, сколько про многочисленные травмы и повреждения после более 90 боёв, — операция прошла успешно и длилась всего 45 минут. Сейчас Монсон идёт на поправку, начат процесс реабилитации.

Ранее сообщалось, что 47-летний боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры после того, как проведёт ещё два боя в 2019 году.