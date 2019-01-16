В США обвинили граждан РФ и Украины в электронном мошенничестве

Власти США предъявили заочные обвинения нескольким гражданам Соединённых Штатов, России и Украины в электронном мошенничестве, сообщает ТАСС. Обвиняемым грозит штраф и выплата компенсации.

Организатором схемы называется проживающий в Киеве 27-летний гражданин Украины Александр Еременко. Также среди обвиняемых — четыре россиянина, об их местонахождении не сообщается.

По данным следствия, Еременко и его сообщники проникали в закрытые базы данных американской комиссии по ценным бумагам и биржам, похищали финансовую информацию корпораций, включая сведения о прибыли, а затем передавали её биржевым игрокам.

Отмечается, что мошенническая схема действовала с 2016 года, в результате злоумышленникам удалось нелегально заполучить более 4,1 млн долларов.