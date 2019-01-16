Товарный поезд насмерть сбил подростка в Санкт-Петербурге

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Товарный поезд насмерть сбил подростка в Санкт-Петербурге

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга товарный поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика, об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

— В районе платформы Детскосельская грузовым поездом смертельно травмирован 12-летний мальчик. Установлено, что ребёнок, житель посёлка Славянка, переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полиция на транспорте проводит проверку по факту гибели подростка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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