Товарный поезд насмерть сбил подростка в Санкт-Петербурге

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга товарный поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика, об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
— В районе платформы Детскосельская грузовым поездом смертельно травмирован 12-летний мальчик. Установлено, что ребёнок, житель посёлка Славянка, переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время полиция на транспорте проводит проверку по факту гибели подростка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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