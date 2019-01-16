Путин заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений

При этом, по словам российского лидера, Москва не будет закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые несут угрозу безопасности.

Как ответственная и здравомыслящая страна, Россия не заинтересована в новой гонке вооружений. Об этом в интервью сербским СМИ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва также готова к диалогу с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений, — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Он добавил, что, несмотря на планы США, Россия готова продолжать диалог по поиску путей сохранения Договора о РСМД.

— В декабре направили американцам ряд конкретных предложений на этот счёт. Готовы к серьёзному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами, — сказал Путин.