Путин призвал Запад отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций

По его словам, в этом кроется ключ к сохранению мира и укреплению безопасности и стабильности.

Россия призывает страны Запада отказаться от шантажа, угроз и провокаций, в свою очередь, Москва выступает за оздоровление международной обстановки. Об этом в интервью сербской газете Politika заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сейчас международная обстановка остаётся напряжённой и непредсказуемой — во многом из-за "непрекращающихся односторонних действий США" и ряда других стран Запада.

— Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН, — отметил президент РФ.