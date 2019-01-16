Путин назвал создание "новой Церкви" на Украине политическим проектом

Президент РФ добавил, что "попытки насильно загнать верующих в чужой храм" чреваты серьёзными последствиями.

Новая церковная структура на Украине является исключительно политическим, светским проектом и преследует цель разделить народы России и Украины, посеять религиозную рознь. Об этом в интервью сербской газете "Вечерние новости" заявил президент РФ Владимир Путин.

— Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт: мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины". На деле она полностью подконтрольна Стамбулу, — отметил глава российского государства.

По словам Путина, власти Украины готовы пожертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы "провести предвыборную кампанию действующего президента Украины".

Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные дела суверенного государства, но видит грубое вмешательство ряда стран в религиозную деятельность на Украине.